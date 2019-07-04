【新聞背後】日本韓國半導體材料戰影響全球　特朗普「翹埋雙手」

日本和韓國爆發的經濟戰，誰會受影響？答案可能是全球。 日本發動強力招數，周四（4日）起加強管制出口到韓國的3項重要工業材料，這些材料廣泛用於製作半導體等。對於這3項材料，日本在全球市場佔有率達到七至九成，韓國則在半導體記憶體的佔有率也高達五至七成，由此可以預見日韓之間的紛爭，將對全球半導體供應做成廣泛影響。 其實在過往數十年，日韓之間都出現過不少磨擦，但在「美日韓同盟」影響下，華府傳統上也會擔當「大哥」角色調停。但特朗普（Donald Trump）上場後奉行美國優先，對於兩國的關注更多是駐軍軍費等事項，彭博社便指，在這次兩國的貿易糾紛中，特朗普卻悶不吭聲。

日本如何出招？

日本政府計劃對清洗及蝕刻半導體的高純度氟化氫、用於電視液晶顯示屏（LCD）和智能手機發光二極管（OLED）顯示器等的氟化聚酰亞胺（PI），以及塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」展開為期三個月的逐件審查和申請許可。當局又預料在8月將韓國從安全保障友好國家的「白色名單」中剔除。

這3項重要的工業材料主要由日本生產。目前，日本佔全球氟化聚酰亞胺總產能約90%，高純度氟化氫總產能約70%，因此即使是更換供應商，也難以獲得足夠替代原料。

日韓貿易戰：韓國三星在全球半導體銷量排名第一。（Getty Images）

韓國為半導體龍頭 限制或導致危機

上述的消耗原材料都是生產半導體的關鍵物料，對處於供應鏈下游位置的韓國角度而言，當日本在供應上施壓時，該國企業便會倍感壓力。穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）周二（2日）發表報告指，日本限制半導體物料出口至韓國，將對全球供應鏈做成「嚴重影響」，並干擾三星電子（Samsung）和SK海力士等韓國科技公司的生產。

日本共同社引述半導體行業相關人士稱，若三星的生產線停止，不僅對該3種材料企業造成負面影響，甚至有機會波及整個半導體產業，包括接受韓國供應半導體和有機EL板面、智能手機和電視機的企業等。

現時韓國企業在全球半導體產業位居龍頭。首先，三星在半導體銷售位列首名，SK海力士則排第3；在記憶體半導體方面，韓國隨機存取記憶體（DRAM）的市場佔有率為70%，快閃記憶體（NAND Flash）則約有50%。韓國政府表示，會研究針對日本的反制措施，並積極托展相關原料的產能。

日韓貿易戰：特朗普對於日韓之間私糾紛不太感興趣，也沒有出手調停。（路透社）

不少評論認為，日韓這次貿易戰是源於兩國有關「二戰」勞工賠償問題的延續。回顧歷史，在同為兩國盟友的美國斡旋下，雙方1965年簽定《韓日基本條約》建立正式外交關係，日本當時以約3億美元（現今約24億美元）的賠償，「最終並徹底地解決」雙方的爭議。

在這種歷史背景下，加上美日韓3國認為需要在東北亞共同抵抗來自朝鮮，甚至是中國的安全威脅，因此美國傳統上會介入日韓兩國的糾紛，以大哥身份調解。

特朗普「美國優先」 和事佬利益不多興趣不大

惟特朗普上台後，奉行「美國優先」政策，日韓事務的關注點落在兩國的駐軍軍費等利益問題上，對於兩國自2018年來有關火控雷達照射事件、二戰慰安婦及勞工問題、協調朝鮮無核化談判等幾乎充耳不聞，也主張日韓自行解決。

另有分析認為，美國放棄奧巴馬時代的借助盟友平衡中國的戰略，改為親自出征發動貿易戰，加上朝鮮問題顯露轉機，這令特朗普對調解日韓分歧的興趣大大減少，至今仍然選擇「翹埋雙手」，而日韓局面可能會繼續惡化。

（綜合報道）