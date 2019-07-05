美國南加州6.4級地震　近20年來最強　特朗普：一切已受控

美國南加州當地時間周四（4日）早上10時33分發生6.4級地震，洛杉磯、拉斯維加斯等地民眾都感受到震動，當局錄得超過70次餘震，並指這次地震是當地近20年來最強地震。在首都華盛頓準備出席獨立日慶祝活動的總統特朗普（Donald Trump）已經得知事件，稱相信情況已經受到控制。

南加州周四（4日）發生6.4級地震，位於震央附近的里奇克萊斯特（Ridgecrest）有民房發生火警。（路透社）

地震發生於洛杉磯東北大約240公里的里奇克萊斯特（Ridgecrest）附近，震源深度8.7公里，屬淺層地震。當局收到多宗火警、落石、道路及建築物損毀的報告，不過由於震央位處人口稀疏地區，因此沒有造成嚴重傷亡。洛杉磯機場發言人指機場沒有任何損毀，目前如常運作。

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha — Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019

南加州地震：地震發生後，當地一間店舖有大量貨物散落地上。（法新社AFP PHOTO / REX EMERSON）

美國地質調查局（USGS）的地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這次地震是自1999年10月16日以來最強，而在地震發生後，當地錄得至少73宗餘震，其中4次的規模介乎3.5至4.7級。瓊斯指地震發生前30分鐘曾錄得4.2級前震，她認為未來數日或可能發生5級以上地震，呼籲民眾保持警覺。

身在華盛頓的特朗普其後於Twitter留言，表示已經得知事件，認為當地情況好像已經受到控制。

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2019

（綜合報道）