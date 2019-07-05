兩華漢盜用日本7-11電子支付服務7-pay被捕

日本新宿警署周四（4日）拘捕兩名使用他人7-pay帳戶消費20萬日圓的中國人。警視廳稱他們分別是以短期簽證來日的中國人張升（22歲）和一名在日中國人留學生。

兩名疑犯上周二（2日）晚上收到他人從微信發來的指示，翌日利用訊息中顯示的用家帳戶名稱及密碼，在新宿的一家便利店使用他人的7-pay二維碼購物，買下價值20萬日圓（14,576港元）的40條香煙。

7-pay二維碼原主人接到手機消費短訊，發現自己信用卡被盜後報警。便利店店員在接到消息後立即通知警方，讓兩名疑犯當場被捕。他們被捕時還持有購自其他商店的香煙。

警視廳認為自上周一（1日）起推出的7-pay支付系統，一開始便吸引國際犯罪集團的注意。截至周五（5日）已有900多人的信用卡遭盜用，涉款5500萬日圓（約396萬港元）。

7&I控股公司（Seven & i Holdings Co., Ltd）指出，周二（2日）也收到來自一些客戶的報告，發現有人在中國及其他日本以外地方盜用從帳戶取得的資料而導致損失的情況。

7-pay正在處理有關問題。7-pay總裁小林剛在東京舉行記者會時表示，公司會賠償用家的損失。事件發生後，停止通過手機應用程式付款的功能、新用家申請，以及用家在其智能裝置為7-pay增值等服務都已停止。

有新聞報道指出，7-pay的重設密碼功能易為黑客入侵及利用。台灣電腦周刊iThome報道，黑客偽裝成有需要重設密碼的人，僅輸入手提電話號碼、生日日期以及任何有效的電郵地址即可登入帳戶。黑客其後便可進入帳戶，取得銀行及信用卡資料。