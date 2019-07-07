美國佛州南部購物商場氣體爆炸　至少23傷

美國佛羅里達州南部一座購物商場上周六（6日）發生氣體爆炸，造成最少23人受傷，其中兩人情況嚴重，被送往當地一間醫院的創傷中心治理。

事發在佛州南部勞德代爾堡（Fort Lauderdale）附近一個名為種植園（Plantation）的城鎮，爆炸位置在兩棟建築物相交的購物商場一個角落，一間薄餅餐廳的門面幾乎全被炸毀。購物商場損毀嚴重，現場有大片瓦礫及破碎的窗戶散落地上。

社交網站Twitter的影片顯示，爆炸威力相當強大，附近一間健身中心有幾扇窗戶被震碎。

該市的副消防隊長戈登（Joel Gordon）表示，傷者中包括兒童，但傷勢不算嚴重，所有傷者均是當地居民。消防員在現場發現一條破裂的天然氣管線，但真正造成氣體爆炸的原因仍有待調查。

Multiple injuries are reported in a gas explosion that destroyed part of a shopping center and significantly damaged a neighboring gym in #Plantation,#Florida pic.twitter.com/H95w5YHUS4 — Atlantide (@Atlantide4world) 2019年7月6日

（美國有線新聞網絡／路透社）