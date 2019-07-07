約翰遜稱「英國人應以英語為母語」　遭狠批無知愚蠢

英國下任首相大熱門人選約翰遜（Boris Johnson）上周五（5日）出席競選活動時表示，英國很多地方有人不是以英語作為母語，認為有需要作出改變，並稱會要求移民學習英語。他的言論遭到不少人批評，被指是呼應民粹主義的說法。

約翰遜在蘇格蘭出席活動期間表示，希望所有來到和在英國生活的人「成為英國人，感覺像英國人」，以及學習英語。他表示，很英國和倫敦部分地方，以至其他城市很多時候，人們都不是以英語作為母語，認為需要改變這情況，並稱應強制移民學習英語。

約翰遜的言論觸發部分使用蓋爾語（Gaelic）和威爾斯語（Welsh）的黨友不滿。蘇格蘭議員麥克尼爾（Angus MacNeil）在Twitter批評他「愚蠢及無知」。約翰遜的姊姊蕾切爾（Rachel Johnson）也表示，他們在家裏說古老希臘語，無從理解弟弟的說法。

英國《電訊報》（Telegraph）報道，他堅稱對自己的失言感到「驕傲」，並稱言論提出了「真實和必需」的觀點。

英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）2014年曾發表民粹式言論，稱在火車上聽到別人說其他語言感到「有點奇怪」。外界認為約翰遜這次的言論與之互相呼應。

Boris is just moronic & clueless

Same arrogance of centuries past that did down native Celtic languages for the Germanic import.

Multilingualism please Boris and drop the cultural imperialism. https://t.co/zE8TtlLfUa — Angus B MacNeil MP (@AngusMacNeilSNP) 2019年7月5日

（綜合報道）