【希臘大選】新民主黨料回朝執政　米佐塔基斯是誰

希臘在周日（7日）舉行大選，民調顯示現任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的政府，民意遠不及米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的新民主黨，意味希臘將很可能變天。

希臘時間7月7日，米佐塔基斯前往票站投票親自投票。（路透社）

米佐塔基斯出身政治世家，父親是希臘前總理老米佐塔基斯（Konstantinos Mitsotakis），胞姊芭戈雅妮（Dora Bakoyannis）曾任雅典市長、及希臘外交部長。

從營商至走進政界

米佐塔基斯現年51歲，在雅典畢業後入讀美國哈佛大學及史丹福大學，分別取得社會學及國際關係學位。1993年米佐塔基取得哈佛大學的工商管理碩士，回國就職銀行及多個金融組織的財務分析師，至2000年踏足政壇。

2004年議會大選中，米佐塔基斯勝出並走進希臘議會。2013年至2015年間，米佐塔基斯加入前總理薩馬拉斯（Antonis Samaras）內閣就任行政革新與電子治理部長，成為政府內閣。2015年政權交替新民主黨成為在野黨後，米佐塔基斯次年接替黨魁之位。

成功拉攏右翼支持者選票

有人或會認為米佐塔基斯會勝出是「因父之名」，但有分析認為這恰好相反，人們選擇米佐塔基斯是因為人們認為他表現出色。米佐塔基斯有着充實的政治經驗，他針對齊普拉斯的競選活動成功拉攏中間偏翼及右翼支持者的選票，讓新民主黨在2019年歐洲大選中取得大勝，迫使齊普拉斯解散國會提早大選。

米佐塔基斯在最新的競選活動中，他嘗試建立親和形象，擴大其吸票力。

若米佐塔基斯勝出大選，這將會是繼丹麥後第二個踢走激進政黨，讓傳統政黨重新上台的國家。分析認為是激進左翼任內無帶領希臘走出困局，因此把選票重投擁有經驗豐富的新民主黨。

（綜合報道）