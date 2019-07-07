華為之後　輪到大彊？　美國會擬禁軍方買「中國製無人機」

美國禁制華為後，國會已將目標放在中國製無人機，一旦《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）7月內通過，該國製造商便可乘機搶佔當地以至其他市場。 《國防授權法案》眾議院版本月內進行投票，將決定是否禁止美國防部採用中國製無人機作軍事用途。

美國官員愈來愈擔心中國產品會對美國基礎設施構成風險。他們憂慮那些無人機會將所得資訊發到中國政府或是黑客手上。黑客會利用它們進行網絡攻擊或其他襲擊。有關方面於是在6月討論出相關提案，希望能對照華府對華為的禁令，禁止中國公司向美國發售無人機。

支持頒禁的國會議員指出，法案亦會打擊地方機構、包括警方，以及建築、運輸、能源公司使用中國製無人機來監控設施與業務運作。

美國防部2018年已禁止採購商用的、市面有售的無人機，當中包括用於監視軍事設施以及重要基礎設施的無人機。惟軍方亦可要求豁免。

大彊對美國的指控提出異議。美國土安全部2017年在一份備忘錄指出大彊選擇性的針對國家政府以及私下持有一些業內實體，擴張其收集以及利用美國數據的能力。大彊回應說，該公司產品能予以改裝，以防止它連接互聯網、將數據傳回公司，此外中國政府從未尋求從大彊取得數據。

（綜合報道）