中美或今周重啟貿易談判　特朗普批中方將人民幣貶值

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平6月底在日本大阪會晤，雙方同意重啟貿易談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周五（5日）受訪時表示，雙方正籌備今周的通話會談。 特朗普周日（7日）準備登機離開新澤西州莫里斯敦（Morristown）時回應記者提問，稱有許多企業正離開中國，又批評中國將人民幣貶值。

特朗普表示，中國現時不太高興，原因是有數千間企業離開中國，並轉到包括美國在內的其他地方。他稱，這些企業不想繳付關稅。他續指，另一問題是中國要繳付關稅，他們正在將貨幣貶值，並投放金錢。

庫德洛接受霍士商業新聞電視台（Fox Business Network）訪問時透露，知道中美雙方正就面對面會談展開工作。他表示，不清楚是否在今周舉行。他相信雙方會在本周通電，至於面對面會談或者不會在下一周。一名美國貿易代表辦公室官員向法新社確認，當局正安排中美貿易談判代表在本周的電話會議。

庫德洛上周五表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）已經與中國國務院副總理劉鶴通電話，並且計劃舉行更多的對話。《南華早報》上周四（4日）引述知情人士報道，美國談判代表下周將前往北京重啟談判。

（綜合報道）