伊朗：濃縮鈾濃度已超核協議規定上限　至4.5%

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）周一（8日）表示，伊朗的濃縮鈾濃度已超越《伊朗核協議》規定的3.67%上限、已超越4.5%。該國下一步或會將濃度提升至20%，以及重啟IR-2和IR-2m離心機。

卡邁勒萬迪在周一接受國營電視台訪問時表示，該國第三步可能會考慮將濃縮鈾濃度至20%。

濃度20%或以上的是高濃度濃縮鈾，用在研究用反應堆。而武器級的濃縮鈾，濃度達90%。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）周一說，伊朗欣賞部份國家在保住協議方面的努力，但他也說：「我們對任何人或國家沒有希望，不過外交之門是打開的。」他也就另一個60天的限期（9月5日屆滿）發出警告，要求尤其是歐洲的簽約國認真履行它們對協議承諾，否則伊朗的第三步會「更強硬，更堅定以及更驚人。」

中國外交部回應伊朗的行動，對此表示遺憾。中國呼籲有關各方保持克制，支持通過伊朗核問題全面協議（JCPOA）聯委會機制對話解決相關問題，為繼續維護以及執行全面協議創造條件。外交部發言人耿爽重申，美方對伊朗極限施壓是伊核問題出現危機的根源，事實證明，單邊欺凌行徑已成為「腫瘤」，正在全球範圍內製造更多問題和更大危機。

（綜合報道）