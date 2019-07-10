【日韓磨擦】韓國向世貿投訴日本限制措施　雙方針鋒相對

日韓磨擦持續升級，日本對韓國實施出口限制，韓國已表明將向世界貿易組織（WTO）投訴，並已提請將日本限制半導體原料出口到韓國的爭議納入議程。韓國政府亦確認，兩國官員周五（12日）將在東京會晤。

世貿貨物貿易理事會會議周二（9日）起一連三天在瑞士日內瓦舉行，韓國已提請將爭議納入議程。韓國大使白芝娥批評，日方無法證明其管制措施正當，強調有關措施將對全球，包括日本的電子產品產生不良後果，呼籲日方撤回。

日本駐日內瓦大使伊原純一表示，日方是基於安全保障的關係調整貿易管理政策，把韓國從過去的優待名單剔除，回復正常審批程序，並無違反世貿規則。伊原拒絕評論世貿有否受理韓國投訴的提請。

日本上周四（4日）實施對韓國出口管制，限制三項製造半導體及屏幕的必要製造材料，其中塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」，日本佔全球市場90%份額。但同時韓國製造的隨機存取記憶體（DRAM）市場佔有率逾70%，日本限制出口材料將影響全球記憶體供應量。

正考慮所有應對方案

對於有日本自民黨議員質疑韓國會把輸入半導體製造材料運往朝鮮，韓國產業通商資源部長成允模批評講法毫無理據。成允模表示他們正考慮所有方案，應對日方限運措施，並確認兩國官員周五將在東京舉行會議。

另一方面，文在寅周三（10日）稍後時間會與34間企業和團體，包括三星電子、樂天等代表見面，討論應對方案。

（日本放送協會／路透社）