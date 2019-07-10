【中美貿易戰】庫德洛：中美無法達成協議的可能性仍存在

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（9日）接受美國財經新聞台CNBC訪問時指，中美無法達成協議的可能性依然存在。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（9日）與中國副總理劉鶴及商務部長鍾山舉行電話會談。庫德洛同日接受CNBC訪問時表示，電話會談具「建設性」，並稱自己生性樂觀，相信中美具有達成協議的可能。不過，庫德洛又以橄欖球比賽為隱喻，暗示特朗普政府最終可能會功虧一簣。

庫德洛表示，作為紐約巨人（New York Giants）橄欖球隊的粉絲，長期「飽受折磨」：「他們可能在比賽中達到7碼線」，「但是他們永遠無法持球跑進達陣區（End zone）」；「當你走到最後10%，也就是7碼的時候，就很困難了。」

庫德洛指出，與中國談判需花費很長時間，稱沒有設下時間限制、也沒有速度限制，「我們想要一份好協議」。

庫德洛亦表示，美國對於中國在知識產權盜竊等方面仍不滿意，他稱：「我們的團隊一次又一次地要求改變中國的法律，但是在這方面遇到愈來愈多的抵制」，「中國似乎認為，國家安全委員會或政治局頒布相關規定已經足夠。我們不同意。」

庫德洛又指出，現在中國的「各種權力中心」正在推動他們所說的「公平和公正的協議」，「我明白。但我們與他們的貿易關係非常不平衡。因此我們希望在許多方面看到補救措施和糾正措施。」

（綜合報道）