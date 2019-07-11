伊朗促英德法履行承諾　否則進入提升濃縮鈾第三階段

伊朗駐聯合國大使拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）接受英國廣播公司（BBC）訪問，針對今天伊朗緊張局勢提出要求。包括歐洲國家應履行過去的承諾、及美伊談判時美國需放棄制裁的前題。拉萬奇同時提到伊朗正準備提升濃縮鈾濃度的「三階段」。

伊朗駐聯合國大使拉萬奇接受英國BBC訪問，要求歐洲國家履行過去曾提出的承諾。（圖源：路透社）



歐洲國家未有遵守承諾

拉萬奇表示，伊朗從未違反伊朗核協議。他提到協議內容有寫到，假若一方違反協議，另一方將可同時作出應對措施。拉萬奇批評歐洲國家並未有遵守承諾。



美國2018年聲稱伊朗祕密提鍊濃縮鈾，無視反對單方面退出伊朗核協議，並向伊朗實施制裁。英德法當時表示將會向伊朗繼續合作並提供援助，以舒緩美國制裁帶來的損失。但因歐洲企業害怕遭美國報復，至今未有行動。



伊朗駐國際原子能機構大使阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在週三（10日）表示將提高濃縮鈾濃度至20％，突破原有的3.67%限制。（圖源：Getty Images）

批評美國政府有人很想開戰

伊朗批評歐洲國家未有遵守承諾，拉萬奇表示伊朗已準備提升濃縮鈾濃度的「三個升級階段」，並稱若歐洲國家無法履行承諾，伊朗將進入「第三階段」。



拉萬奇稱他們不會現在説明第三階段是甚麼，但會在決定實行時對外公佈。



拉萬奇同時表示他認為特朗普的確可能不想和伊朗開戰，但美國政府內其他人如國家安全顧問博爾頓（John Bolton）則很希望如此。博爾頓過去曾公開表示需要推翻德黑蘭政權。



拉萬奇表示若美國希望與伊朗談判，特朗普最少需要取消對伊朗制裁。



拉萬奇並要求英國即時釋放遭英國扣押的油輪。上週四（4日）英國在海外屬地直布羅陀海域，扣留一艘伊朗油輪，油輪當時正駛向敍利亞。拉萬奇指該油輪未有違反國際制裁禁令，要求英國釋放油輪，否則會有「後果」。

（BBC）