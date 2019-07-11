特朗普貿易戰失策引外界擔憂：美國未來或讓步多回報少

美國如何處理華為禁令是外界關注重點之一。（Getty）

在美中貿易談判中，美國方面有聲音認為放鬆對中國華為的限制是美國極大的讓步，而這樣的讓步未必能換回中方的承諾。

美國《紐約時報》7月10日報道，6月份在日本與中國國家主席習近平舉行會談後，特朗普（Donald Trump）總統表示，中國將立即開始採購美國農產品，以換取貿易休戰協議，防止美國對中國商品徵收更多關税。



但是據知情人士透露，談判期間，中方拒絕做出採購美國農產品的任何明確承諾，而是認為大規模採購取決於達成最終貿易協議的進展，但這樣一份協議依然遙遙無期。



這一點正在引發貿易專家的質疑，在特朗普近期緩和貿易戰的努力中，美國是否付出大於收穫。



美媒指出，在美中兩國漫長的談判中，這是特朗普政府最近的一次失策。而且它表明，儘管美國官員稱已取得進展，但在可以預見的將來，這場震動了全球市場、打擊了世界兩大經濟體之間貿易往來的持久貿易戰可能還將持續下去。



值得注意的是，在中美元首日本大阪會晤時，特朗普表示將會有限放鬆對中國華為的限制，美國官員表示，他們已經在推進特朗普所謂的部分讓步：放鬆華為禁令。



一些批評人士稱，特朗普政府允許對華為銷售更多產品的決定是相當大的讓步，並表示尚不清楚美國能獲得什麼回報。



《南華早報》此前援引美國消息人士透露， 中國方面想先看看美國政府是否會像特朗普 所承諾的那樣，放鬆對華為的供應禁令，隨後才會購買美國大豆。



美消息人士還稱，如果談判代表無法解決這些問題，談判可能「立即破裂」。



對於美國是否在談判中讓步過多，中國官媒《環球時報》此前刊文稱，美國讓步太多論是宏觀上的煙幕彈，中國不能被美方的多元聲音迷惑了，中方要勇於堅守自己的核心利益及合理訴求，為此準備承受一些代價。這樣的堅持一定會有回報，美國捨不得丟棄中國市場，它的極限施壓策略不可能永遠一意孤行地走下去。

