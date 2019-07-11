波斯灣局勢緊張　美軍船艦添置雷射系統壓倒伊朗？

美國和伊朗的緊張關係再度升温，外界關注波斯灣再度發生衝突甚至會否出現戰爭。有專家便指出，美軍近年加強在該地區沿海部隊戰鬥力，不但使用新型號的船艦，還計劃在船上加裝雷射武器系統，以此壓制伊朗。

美軍加強在該地區兵力，與2016年的事件有關，當時有美軍2艘巡邏船一度誤闖伊朗水域，10名士兵遭扣押。

當時為2016年1月，美國海軍沿海河流中隊（Coastal Riverine Squadron）2艘巡邏船在波斯灣誤闖伊朗所屬法爾斯島（Farsi Island）附近的海域，結果伊朗將兩艘船和10名水兵扣留。經過雙方緊張的外交談判後，伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC） 同意船艦是因機件故障才誤闖水域，最終決定放人。

美國海軍防衞專欄記者拉特（David Larter）週二（9日）在《防務新聞》週刊（Defense News）撰文指出，事件導致美國海軍深感尷尬，當局鋭意提升沿海河流中隊的船艦設備。

美伊局勢：伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2016年1月時接見負責扣留美軍的伊朗革命衞隊成員。（視覺中國）

美軍替換部隊當年使用的巡河攻擊快艇（Riverine Command Boat），改為使用「馬克6型」巡邏艇（Mark VI），船上可配置4個光學導引的點50機關槍系統和兩門25毫米M242巨蝮式鏈炮等，足以持續交戰45分鐘。船艦亦可連接美軍「戰術數位資訊鏈路」（TADIL-J），加強與各部隊協調。

英國應對極端化及恐怖主義研究中心（Centre on Radicalisation and Terrorism）研究員斯托特（Paul Stott）指出，假如美伊真的爆發戰爭，這很可能是兩國海軍的對決，他指美軍已着手提升軍備力量應戰。鑑於美軍已經有能力在船艦上安裝雷射武器系統，當局可能會將這類系統安裝在派駐波斯灣的船艘上，令伊朗面臨更大壓力。

美伊局勢：美國導彈驅逐艦「杜威號」（DDG 105）上安裝了「緊湊激光武器系統」（Laser Weapon System，LaWS）。（視覺中國）

美軍現時擁有名為「高能激光與綜合光學殺傷監視系統」（High-Energy Laser and Integrated Optical-Dazzler with Surveillance，HELIOS），可用於妨礙敵方的光學感應器，意味或可以避開來自船艦、導彈或直升機等攻擊。系統同時能與「神盾戰鬥系統」（AEGIS）連接，發揮監察和追蹤能力，甚至可攻擊船艦、無人機和地面目標。

美國海軍持續測試配備雷射系統的船艦，模擬對抗地面目標，預備在2021年全面推出。有見於波斯灣霍爾木茲海峽的地勢狹窄，加上伊朗重視沿岸防衞，外界不排除雷射武器系統會應用在該區的衝突之中。

（綜合報道）