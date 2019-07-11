美中貿易談判恐拖至2020年　特朗普欲利用反華牌競選

美國總統特朗普的顧問認為，面對即將到來的2020年總統大選，特朗普可以把自己對北京在貿易戰中的立場當作王牌加以發揮。分析稱，中美談判有可能曠日持久，持續到2020年。

阿根廷與日本兩次特習會均達成貿易戰休戰協議，但兩國何時達成最終協議仍難以預測。（新華社）

據英國路透社7月11日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的顧問認為，即使美國可能在美中貿易談判中有所讓步，且雙方距離達成協議尚遠，但面對即將到來的2020年總統大選，特朗普仍然可以把自己對北京在貿易戰中的立場當作王牌加以發揮。

當地時間6月29日，特朗普與中國國家主席習近平在日本舉行會晤，達成貿易戰休戰的共識，但雙方並未設下達成協議的期限，因此中美談判有可能曠日持久，持續到2020年，與特朗普的競選連任活動重疊。

特朗普前首席策略師兼高級顧問班農（Stephen Bannon）認為，等到美中貿易戰有了結的時候，估計已經是2020年了。

分析稱，2016年美國總統大選，特朗普競選時猛批中國的做法取悦了支持者，他有可能在2020年選戰中高舉對華加徵關税政策的大旗，彰顯對華強硬立場。

特朗普競選團隊發言人珀賴因（Erin Perrine）稱，「特朗普總統是第一位敢於槓上中國幾十年來貿易不良行為的美國總統，這種強硬態度將在關心美國就業的選民中引發共鳴。」

前白宮發言人同時也是前貿易官員的斯派塞（Sean Spicer）表示，「如果人們認為事情正朝着正確的方向發展，（中國）繼續對不同農產品進行採購，例如關鍵州的大豆等……那麼特朗普可以理直氣壯地説，事情正取得進展。」

雖然美國官員聲稱，中國同意增加對美國農產品的採購，但中國迄今遲遲未進行採購。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月10日在接受採訪的時候承認，中國到目前為止還沒有購買，但是這是對話的一部分。

美國《紐約時報》7月10日報道稱，熟悉談判的知情人士透露，中國否認在對話期間做出了任何購買美國農產品的明確承諾，而是表示大量購買農產品取決於兩國在最終的貿易協議上取得的進展，而這仍遙遙無期。

消息人士説，北京仍在繼續施壓美國取消對中國2500億美元商品加徵的關税，同時讓中國能夠更加漸進地改變知識產權法以及其他規定。特朗普政府堅持保留關税，但是也急於找到解決方法，能夠讓中國購買大量的美國農產品。

北京時間7月10日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回答記者有關提問時表示，關於中方採購美國農產品一事，上週商務部新聞發言人已經回應，農產品貿易是中美兩國需要討論的重要問題，需要雙方在平等、相互尊重的基礎上找到解決辦法。