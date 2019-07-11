巴西阿根廷冀推南方共同市場與美國簽貿易協議

中央社週四（11日）報道，由巴西、阿根廷等南美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur），繼6月底與歐盟達成自由貿易協議（FTA）後，也進一步想與美國達成貿易合作協議。

報道指出，南美經濟體兩大成員國巴西與阿根廷想利用與美國的友好關係，進一步和這個世界上最大的經濟體達成貿易合作。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）6月底與特朗普見面談到貿易合作（圖源：Getty Images）

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）6月底在日本大阪舉行二十國集團（G20）峯會與美國總統特朗普（Donald Trump）會面後在社交網站指出，雙方有意達成自由貿易協議，進一步加強彼此的經濟夥伴關係，「巴西和美國共同努力，可以對世界產生非常積極的影響。」

阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）也宣佈加入合作計劃，表示除了正在與巴西商談和美國簽訂自由貿易協議外，明年也將與韓國談判自由貿易協議。

專家指出，儘管南方共同市場與歐盟經濟有互補作用，兩大經濟體的談判仍歷時20年才有結果，而美國直接與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭在農牧業市場方面競爭，所以未來是否合作很難説。

巴西外交部長阿羅祖（Ernesto Araujo）證實阿根廷和巴西正在與美國談判，但強調與華府達成的任何協議都不能完全等同於與歐盟簽署的協議，因為每個協議必須遵循不同模式，每個合作夥伴有不同特點。

（中央社）