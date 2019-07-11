金正恩正式被確定為國家元首　美媒：朝鮮走向正常國家

朝媒7月11日公開今年4月修訂的憲法，正式將金正恩的法律地位定為國家元首。美媒稱，這使得金正恩在禮儀上成為與習近平、特朗普等平等的人物，是金正恩旨在確立朝鮮為正常國家努力的最新事例。

金正恩希望實現朝鮮與其他國家的關係正常化。（Reuters）

據韓聯社7月11日報道，朝鮮外宣媒體「我的國家」11日公開今年4月修訂的憲法，新憲法明文規定國務委員會委員長「代表國家」，正式將金正恩的法律地位定為國家元首。

朝鮮4月11日舉行第十四屆最高人民會議第一次會議，決定修改憲法。新憲法第100條明確規定，朝鮮國務委員會委員長是代表國家的最高領導者。

美國彭博社11日對此發表分析稱，朝鮮此舉將有助於促進朝鮮與世界其他國家實現外交關係正常化。

此次修憲對金正恩身為朝鮮「最高領袖」的地位提供了新的法律基礎，將有助於使金正恩與其他國家領導人的互動實現正常化。

在此次修訂憲法之前，朝鮮最高人民會議常任委員會委員長行使國家元首的職權。新憲法規定國務委員會委員長和最高人民會議常任委員會委員長均「代表國家」，但國務委員會委員長是對內對外的最高代表，最高人民會議常任委員會委員長的職權則限於受理國書等象徵性的外交事務。

彭博社評論稱，朝鮮此次修憲是金正恩旨在確立朝鮮為正常國家努力的最新事例，朝鮮將成為一個可以被信任擁有核武器並不受國際制裁的正常國家。

成為國家元首，將使得金正恩在禮儀上，成為與美國總統特朗普（Donald Trump）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平在任何峯會上，以及就條約舉行談判上平等的人物。