蔡英文過境美國展開外訪

台灣總統蔡英文週四（11日）展開對加勒比海4邦交國的訪問行程，全程12天，去程過境紐約，返程將過境丹佛。中央社週五（12日）報道，蔡英文訪問行程首日，將在紐約辦事處會見邦交國駐聯合國常任代表。

蔡英文週四（11日）開啟一連12日名為「自由民主永續之旅」的訪問行程，出訪海地、聖基茨和尼維斯、聖文森特、以及聖盧西亞4個加勒比海邦交國。中央社引述知情外交人士報道，當地時間週四（11日），蔡英文將在紐約辦事處會見邦交國駐聯合國常任代表，這是台灣總統在駐美辦事處進行公開活動的首例。

蔡英文在美國的行程緊湊。當地時間週五（12日），蔡英文應邀出席由美台商會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峯會；同日下午，蔡英文會在哥倫比亞大學與學者和研究生進行閉門對談；同日晚間蔡英文將出席紐約當地主流與僑界人士的晚宴，並發表講話。

蔡英文在紐約的最後一日行程，即當地時間週六（13日），會在中央公園與台灣留學生見面；同日，蔡英文亦將會見美方政要，並安排與美方政要通話。

蔡英文結束紐約行程後，與訪問團成員啟程前往加勒比海4邦交國，返程將過境丹佛，並計劃在21日上午與隨行媒體茶敍，説明出訪成果。在丹佛停留2晚後，啟程返台。

（中央社）