伊朗將對美英採取對等行動　美媒：德黑蘭真正想要的是對話

應美國的要求，英國日前扣押了一艘伊朗油輪，並指認其涉嫌向敍利亞運送原油，違反歐盟對敍利亞的制裁。伊朗宣佈將採取對等行動。

綜合媒體7月11日報道，英國方面扣押伊朗油輪一事仍未平息。繼7月10日伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）迴應稱「英國將為扣押油輪承擔後果」後，11日，伊朗革命衞隊的高層官員也警告説，「英美兩國的行為非常愚蠢，他們將會為扣押伊朗油輪而後悔」。

據伊朗塔斯尼姆通訊社11日報道，伊朗革命衞隊海軍副指揮官法達維（Ali Fadavi）11日表示，「英美兩國現在做了一件不怎麼費力但有些愚蠢的事。」他説：「美國……還有英國，如果真想付出最小代價，那他們就不應該採取行動。」

伊朗表示將報復美英聯手扣押伊朗油輪的行為。（VCG）

法達維還補充説：「英美的行為非常蠢，他們肯定會為此後悔。我們將公佈對等行動。」

但是美國有線電視新聞網（CNN）7月11日報道稱，憤怒和被逼入死角的伊朗有可能使得局勢升級到另一個層次，但是德黑蘭真正想要的是對話。

報道還稱，如果美國能夠通過某種方式，向伊朗表明，對話符合伊朗的利益，同時還能説服它，緊張升級對各方都不利，那麼歷史的這一刻將不只是只有上膛的武器和威脅。

然而，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）認為美國想要談判的話，就必須先取消制裁。

據伊朗官媒法爾斯新聞網11日報道，伊朗外長扎裏夫11日在德黑蘭對記者表示，先前是美國人自行離開談判桌的，現在他們聲稱「已做好談判準備」；如果真做好了談判準備，就應該放棄對伊朗實施的經濟制裁。扎裏夫表示，只要制裁還在繼續，美方就不要指望雙方能坐下來談。

但是美國方面認為談判不應該有前提條件。