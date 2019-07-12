緊張關係再度升級　英方稱四名英國人在中國被捕

英國駐北京大使館7月12日稱，4名英國公民在中國東部的江蘇省被捕。江蘇徐州警方稱，16名外國人日前因涉毒犯罪被捕。

中英關係緊張局勢近來呈現逐步升級的趨勢。（新華社）

據英國路透社7月12日報道，英國駐北京大使館12日稱，4名英國公民在中國東部的江蘇省被捕。目前中英兩國外交關係因香港問題而持續緊張。

英國駐華大使館並未就是什麼情況導致4名英國人被捕發表評論。江蘇省徐州市警方7月9日稱，逮捕了19名與毒品犯罪有關的嫌疑人，其中16人為外國人。

徐州市警方在聲明中未公佈被捕外國人的身份。

中國官方電台稱，一些被捕的嫌疑人是EF英孚教育 （EF Education First）經營的英語教育中心的教師。

據中國媒體7月10日報道，英孚教育徐州中心數名外國教師因吸毒被抓，有警方知情人士表示「人是上週抓的，目前還在偵辦中」。

北京時間7月9日，江蘇省徐州市公安局泉山分局官方微博「平安泉山」發佈警方通報稱，7月份以來，成功破獲一起涉毒案件，截至目前共抓獲涉毒人員19人，其中16人為外籍人員（有7人為某教育機構外國教師，另9人為學生）。

英孚教育在11日發佈的聲明中稱，英孚教育對此次案件深感遺憾，對任何違規違法行為採取零容忍政策，絕對禁止教師擁有或服用違禁藥品。針對文中情況，公司會立刻開展內部調查，如情況屬實，將積極協助警方調查並對涉案教師立即進行停職處理。

英孚教育12日未對此案發表評論，未公佈被警方逮捕人員的國籍。當地警方稱，此案正在調查中，並未對被捕人員提供更多的信息。

中國一貫嚴厲打擊涉毒犯罪，曾對多名外國人判處死刑。2009年，中國對走私毒品的英國人阿克毛（Akmal Shaikh）執行了死刑。據中國官方媒體新華社2009年的報道，什肯•阿克毛因走私毒品，於2009年12月29日在新疆烏魯木齊市被注射執行死刑。

目前中英關係持續緊張，英國外交大臣亨特（Jeremy Hunt）日前多次發聲談論香港事件，引發中方不滿。

北京時間7月11日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上就英國外交大臣近期涉華人權問題的言論指出，指他為當選英國首相拿中國説事，註定「竹籃打水一場空」。