法最高法院允許安樂死　植物人拔喉9天後逝世

法國男子朗貝爾（Vincent Lambert）因車禍變成植物人，卧床長達11年，一直靠儀器維生。他的妻子及兄弟姐妹贊成讓他安樂死，惟父母卻希望讓兒子活下去。案件在法國掀起極大爭議，纏訟逾5年後，法國最高法院6月28日允許醫生重新啟動安樂死程序。 醫護人員7月2日為他拔除維生儀器，朗貝爾在9天內「慢慢餓死及渴死」，於當地時間11日上午8時25分終於逝世。

法國植物人：42歲的朗貝爾原本是一名護士，2008年在一場電單車車禍後變成植物人（圖源：法新社）

「Dead or Alive」 家人存分歧

42歲的朗貝爾原本是一名精神科護士，2008年在一場電單車車禍後變成植物人。他出事後四肢癱瘓，只剩下輕微意識，偶爾會張開眼睛。他能夠自主呼吸，毋須使用呼吸機，但要透過胃管餵養維生。

朗貝爾的家人對如何治療他有極大分歧，這宗「家事」也演變成法國備受關注的安樂死議題個案。

朗貝爾妻子拉謝爾（Rachel Lambert）與他6名兄弟姐妹希望以「被動安樂死」的法例終止治療，啟動拔除維生儀器程序以及注射鎮靜劑，認為此舉屬人道做法。

朗貝爾父媽是虔誠天主教徒，他們和部分親戚極力堅持要延續兒子的生命。他們多年來亦不斷入稟法庭，又曾發公開信要求總統馬克龍（Emmanuel Macron）介入，惟後者拒絕。

法國植物人：朗貝爾的父母極力堅持要延續兒子的生命。圖為他母親。（法新社）

法國最高法院允重啟安樂死

案件幾經審理後，法院2019年初宣判維持執行安樂死程序，醫生5月20日停止治療；然而僅「拔喉」約12小時後，他的命運峰迴路轉。巴黎一個上訴法院下令當局採取一切措施，重新為病人接駁維生儀器，等候聯合國殘疾人權利委員會（CRPD）的覆核。有關委員會曾要求法國押後決定，惟法國政府澄清對此沒有法律義務。

法國最高法院6月28日裁定，允許醫生重新啟動安樂死程序，醫生7月2日為他拔除維生儀器。拉謝爾等人形容，多年前已為此作好準備，又對安樂死表示寬慰。拉謝爾多年來強調，知道丈夫不想在凡事依賴別人的情況下活着。

（綜合報道）