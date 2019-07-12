加前駐華大使就限制進口警告中國　渥太華急撇清

加拿大前駐中國大使麥家廉（John McCallum）7月10日在接受媒體訪問時警告中國，禁止加拿大產品進口將有利加拿大對中國較不友好的政黨的選情。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）7月12日表示，他的言論不代表加拿大。

麥家廉10日接受「南華早報」訪問時表示，他曾對中國外交部説，繼續限制加拿大到中國的出口會利於在野保守黨。它倘在10月舉行的大選取勝，會對中國採取更強硬立場。

加拿大保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）迅速回應，指麥家廉是在「邀請外國介入加拿大選舉」。

加拿大外交部長方慧蘭12日表示，加拿大作為一個國家，應準備捍衞自身利益，「在這個情況下，我認為，任何加拿大人都不應該向任何外國政府提供有關應或不應採取行動、以獲得加拿大任何特定選舉結果的建議。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月26日宣佈免去麥家廉職務。後者曾多次就華為副董事長孟晚舟案發表出位言論。他1月22日接受中國傳媒訪問談到孟晚舟被捕事件，表示中國國家主席習近平對此非常憤怒，又指有強力理由阻止孟晚舟被引渡到美國。他其後承認失言，但又指如果美國放棄引渡要求，對加拿大是好事。

（綜合報道）