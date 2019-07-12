與伊朗海上對峙　英國派驅逐艦到波斯灣

英國天空新聞台（Sky News）7月12日報道，英國將派出一艘驅逐艦到波斯灣地區，以應對近來該國與伊朗關係緊張的局勢。英國軍方之後證實，驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）將到該水域，接替護衞艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）。

英國目前於波斯灣部署護衞艦「蒙特羅斯」號（Getty Images）

天空新聞台報道，英國會派出45型驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）去波斯灣，將在未來幾天內抵達。鄧肯號不久前在黑海完成與北約的聯合演習。

英國國防部之後證實鄧肯號會前往該區，並指該軍艦會接替現時已在該水域的護衞艦「蒙特羅斯」號。國防部稱，「蒙特羅斯」號將會按事前計劃完成在該地區的任務後退出，為了維持在該水域的保安水平，鄧肯號會前往該區接替。

每日大約有15至30艘掛有英國旗的船隻經過波斯灣，其中最多3艘會通過霍爾木茲海峽。英國在波斯灣部署有護衞艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）和4艘獵掃雷艦。

英軍7月4日在直布羅陀扣押一艘伊朗運油輪，懷疑船隻違反制裁運送石油前往敍利亞。伊朗對此非常不滿，並威脅稱會報復。英國石油公司（BP）的運油輪「英國傳統」號（British Heritage）7月10日駛經霍爾木茲海峽時，據指伊朗嘗試扣押運油輪但未成功。