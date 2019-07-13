日韓爭拗未有轉機　美國提議三方會談

日本與韓國的緊張關係進一步升級，雙方舉行工作磋商也未能帶來轉機。韓聯社7月13日報道，美國開始做中間人，提議舉行三方會談，以調解兩國的貿易爭拗。

報道引述一名韓國官員指出，美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）已經在訪問亞洲期間，提議召開美、韓、日三方的高級別官員會議，該官員指，目前日本未有回應。

韓聯社指，日韓工作磋商期間，日方佈置場地簡陋，會議氣氛緊張，圖中左方為日本官員（路透社）

報道指出，美國意識到三方合作在應對朝鮮核威脅與中國崛起方面的重要，但另一方面，華盛頓政府也盡量避免得罪日韓的任何一方。

韓國和日本7月12日就對韓國的出口管制問題舉行了首次工作磋商，但韓聯社報道指，雙方堅持各自原有立場，未有出現轉機。

該會議在日本東京舉行，韓方代表為韓國產業通商資源部貿易安保課課長全讚洙、東北亞通商課課長金哲熙，日方官員則是經濟產業省貿易管理課課長巖鬆潤及安全保障貿易管理課課長豬狩克郎，會議超過5小時。

韓聯社指，日方佈置的會議場地設施簡陋，會議氣氛十分緊張，雙方代表表情嚴肅、互不對視，開場時甚至沒有握手問好。

報道指，韓方要求日本解釋對韓國實施出口管制的原因，並要求對方拿出具體證據，以證明韓國管理不善導致部分物資流入朝鮮，至於日本方面則回應指，採取出口管制不是因為二戰徵用勞工的案件爭議，而是因為韓國政府在出口管理方面存在問題。