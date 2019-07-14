英前駐美大使：特朗普退出伊朗核協議　只為激怒奧巴馬

英國前駐美大使達羅克（Kim Darroch）風波持續發酵，有英國傳媒不理會警告，繼續公開外交電文。其中一封提到達羅克認為特朗普退出伊朗核協議的決定，純然是要為激怒奧巴馬而來。

英國《星期日郵報》繼續披露祕密外交電文內容，其中提到特朗普退出伊朗核協議只為推翻奧巴馬過去所做的協議，激怒奧巴馬。（圖源：星期日郵報網頁截圖）

英國警方7月12日表示，將調查達羅克電文外洩風波，並稱若傳媒繼續公開電文或會犯法。惟英國《星期日郵報》不理警方呼籲，繼續披露祕密外交電文內容。

披露的電文稱，達羅克認為特朗普退出伊朗核協議，是出於其意識形態和個性所致。特朗普的外交破壞行為，目的是為推翻奧巴馬的協議，激怒他。

報道指在達羅克發出電文前，時任外相約翰遜（Boris Johnson）剛前往美國遊説特朗普不要退出核協議，但失敗而回。報道亦指達羅克稱當時包括副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都不太能完整説明特朗普退出核協議的原因。達羅克稱白宮似乎沒有退出核協議後的下一步方案。

伊朗核協議被視為是前任總統奧巴馬任內的重大政績，特朗普2018年5月無視西方盟友反對，退出伊朗核協議及恢復對伊朗制裁，事件至近日不斷升温。

（獨立報）