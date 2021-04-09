英伊外長通電　或有條件釋放被扣伊朗油輪

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-09 17:55

英屬直布羅陀7月4日扣押一艘疑違反制裁措施運送原油的伊朗運油輪。英國外交大臣候俊偉（Jeremy Hunt）與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）13日進行電話會談，英國稱可有條件地釋放它。

英國稱直布羅陀扣押伊朗運油輪的理由是它違反歐盟制裁措施，向敘利亞運送原油。而伊朗方面則表示運油輪的目的地不是敘利亞。該國數次要求英國立即釋放油輪，更指倫敦政府如不照辦會有後果。

候俊偉在電話通話後對記者表，會談是有建設性的。他亦對伊朗無意將事態升級表示鼓舞。他還對扎里夫表示，英方關注的是運油輪的目的地，不是石油的來源地，如英國能獲得足夠的保證，證明它不是前往敘利亞，英國便可安排釋放它。扎里夫稱油輪的目的地是位於地中海東部的合法目的地，補充說英國應盡快釋放運油輪。

英軍4日在直布羅陀扣押一伊朗運油輪。英國11日公布英國石油公司（BP）的運油輪「英國傳統」號（British Heritage）10日駛經霍爾木茲海峽時，伊朗嘗試扣押運油輪，但在英護衛艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）介入後失敗。英國因應對近來該國與伊朗關係變得緊張，派出驅逐艦鄧肯號（HMS Duncan）將到該水域，接替「蒙特羅斯」號執勤。

（日本廣播協會／英國廣播公司）