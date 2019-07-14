法國黑背心緊接黃背心登場　非法移民闖先賢祠示威

法國「黃背心運動」已持續30多周，聲勢雖不如2018年，卻啟發其他有不同訴求的人上街示威。巴黎街頭7月12日出現取名自「黃背心」的「黑背心」示威者，他們主要是西非的非法移民。 他們在當天早上11時闖入法國先賢祠（Panthéon）示威，要求政府給予可讓他們合法居的文件。示威其後演變成警民衝突，37人被捕，翌日再有21人落網。

先賢祠是法國文學家左拉（Emile Zola）、大文豪雨果（Victor Hugo）、伏爾泰（Voltaire）及科學家居禮夫人（Marie Curie）等多位名人長眠之地。

法國警方指示威者人數為200至300人，但社運人士與目擊者估計人數更多，達到700人。

示威本來以和平方式進行，惟其後發生變化。一批人闖進去後讀出宣言，他們形容自己為是這共和國中「無證件、無聲及無名」的一羣。聲明寫道他們想跟總理菲利普（Édouard Philippe）對話，要求獲得證件以及安排居所。

示威者在內逗留數小時後離開，但拒絕散去，並嘗試在「先賢祠」前方靜坐。情況其後變得暴力，警員使用警棍和胡椒噴霧驅散羣眾，傳有數人在衝突中受傷。

「黑背心」已非第一次出動，他們在5月發起行動，一度「佔領」戴高樂機場。當時他們也是要求政府讓他們合法居留該國，又指控法國航空公司（Air France）與政府合作驅逐非法移民。

（綜合報道）