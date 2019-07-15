俄正式向土耳其交付S400　美異常沉默醖釀更大制裁

美國一直試圖阻止土耳其購買俄羅斯的S-400導彈防禦系統，但是土耳其還是堅持購買了相關係統。美國正在醖釀製裁。

俄羅斯國防部當地時間7月14日發佈新聞公報説，俄軍正派遣多架運輸機向土耳其空運土方購買的S-400防空導彈系統。

公報説，S-400導彈系統可在激烈電子對抗條件下摧毀多種新式、先進空戰武器。「依據俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan

）達成的協議，俄軍方正用運輸機向土方連續、按時運送S-400新型防空導彈系統的配套器材」。

與此同時，據俄羅斯媒體報道，自7月12日起，俄方已連續3天向土耳其運送上述導彈系統的配套器材。俄方先後派出7架運輸機，將S-400導彈系統的牽引、運輸和裝彈等配套器材運抵土耳其穆爾特德空軍基地。

土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S-400防空導彈系統。美國等北約國家多次警告土耳其不要購買這一俄製系統，認為該系統無法與北約武器系統兼容，且可能有助於俄方定位及追蹤美國及盟國的F-35戰機。土方堅持履行與俄方合同，認為購買S-400防空導彈系統是土耳其國家主權範圍內事務，其他國家無權干涉。

據法新社報道，一名北約官員7月12日就此事表示「關切」，並稱北約成員的「軍事力量互操作性是其開展行動、執行任務的基礎」。

德國馬歇爾基金會學者丹弗斯7月12日對法新社説，土耳其正尋求打造「更加獨立的外交政策，並重置與美國的傳統關係」。據俄羅斯《莫斯科共青團員報》12日報道，俄戰略與技術分析中心主任普霍夫認為，在美國及其北約盟友對這份合同施加「前所未有」的壓力的背景下，交付行動標誌着俄土的「重大勝利」。俄軍事專家普列斯塔科夫認為，此事不可避免地損害了美國作為北約領導者的聲望。

但是「今日俄羅斯」電視台網站7月14日報道稱，此前對土耳其採購S-400防空導彈非常反對的土耳其最大盟友美國此次卻非常安靜。

報道稱，美國的沉默顯得非常「異常」，尤其是此前有報道稱美國正在就土耳其這個北約盟友不服從美國的要求而準備展開行動。

報道指出，有知情人士透露，儘管美國目前表面上很平靜，但實際上美國正在制定一項制裁方案，這一方案甚至將根據《美國敵對國家制裁法案》來進行調查。而報道稱美國國務院和國家安全委員會以及美國國防部已經仔細討論了懲罰措施內容以及懲罰的程度等細節。

報道稱，然而，美國的這項制裁很可能不會在最近一週簽署，因為美國政府希望在「土耳其政變」週年結束後再展開制裁，以免引發土耳其猜測美國是故意在政變週年期間進行制裁，加深土耳其認為美國曾涉及政變的猜測。

此前，為了施壓土耳其放棄購買俄羅斯的S-400導彈系統，美國已經停止向土耳其交付與F-35隱形戰鬥機相關的設備。美國國防部説，在土耳其明確決定放棄交付S-400導彈防禦系統之前，美國與土耳其的F-35戰機相關的交付活動已經暫停。