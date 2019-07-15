【日韓磨擦】李在鎔：日本或擴大限運　三星需準備尋找進口替代

三星副會長李在鎔從日本返回韓國後，週日（7月14日）召開緊急會議。李在鎔於會議上表示，日本輸出限制將可能進一步擴大，需加快尋找其他國家進口替代，應對危機。

李在鎔在7月7日前往日本，與工商界等代表會面。圖為2018年9月李在鎔乘搭飛機前往平壤參與平壤峯會的情景。（圖源：Getty Images）

李在鎔上週一（7月8日）啟程前往日本，與日本工商界等代表會面。他7月13日返回韓國後，翌日隨即召開緊急會議，與三星各部門社長會面。會面長達4小時。

李在鎔在會上表示，日本輸出限制將有進一步擴大可能，波及半導體和屏幕外，包括手機及家電等製品，因此必需採取緊急措施應對。李在鎔指示需以最壞情況作打算，尋找材料代替，透過海外工場或其他國家輸入，並提出培育國內原材料製造，減少對外依賴。

李在鎔在會上特別提到可向中國、台灣及俄羅斯等地輸入原材料，如可考慮俄羅斯生產的氟化氫。

日本7月4日把韓國剔除優惠國名單，限制出口包括氟化氫在內，三項製造半導體及顯示屏幕必需材料。日韓上週五（7月12日）召開工作會議磋商事件，但無結果。

有業界人士表示，日本這次針對韓國的限運，與美國及朝鮮有一定關連，根本原因在於中美間政治及外交問題。有分析指李在鎔是為減少這些外在因素對三星的影響，決定發出以上指示。

（中央日報）