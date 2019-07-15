特朗普促返祖國　少數族裔議員反駁：我土生土長

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日Twitter發文影射4名少數族裔女性眾議員並非美國公民，要求他們「回到自己的國家」。其中一名被針對的紐約州眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）則駁斥指，自己是土生土長的美國人，並順道揶揄特朗普稱他無法接受選民選了她。

特朗普帖文表示，「很有趣看到那些『進步派』民主黨女議員，她們自己的國家，政府都是全世界最差、最貪污、最無能的大災難，而這些議員卻對着地球上最偉大、最強大國家美國的人民，又吵又惡毒的訓令我們政府該如何運作。她們為何不回到自己的國家，去修理那些全爛掉、充滿罪惡的地方？」

特朗普這裏提及的應該是數名相對年輕和自由派，2018年首度入主國會的民主黨議員，除了奧卡西奧—科爾特斯外，還包括明尼蘇達州的奧馬爾（Ilhan Omar）、密歇根州的塔利布（Rashida Tlaib）和麻省的普雷斯利（Ayanna Pressley）。惟她們4人雖然擁有少數族裔血統，但除了奧馬爾3歲時以難民身分離開索馬里來到美國外，其餘3人都是土生土長的美國人。

奧卡西奧—科爾特斯在Twitter上反擊，稱自己「來自」的國家是大家都宣誓效忠的美國。她揶揄特朗普稱，「你之所以大動肝火，是因為你無法接受美國有我們這些人……你知道最大的痛處在哪嗎？你除了無法接受美國用選票選出了我們，也無法接受我們不怕你的事實。」

奧馬爾則回應稱，特朗普正在煽動白人民族主義，「因為你很生氣，像我們這樣的人能進入國會並對抗你充滿仇恨的議題」。