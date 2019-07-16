加拿大擬在大選後決定是否採用華為5G技術

路透社週一（15日）引述三名消息人士報道指，加拿大政府很大機會在大選後才決定是否在當地採用華為5G技術，並稱總理杜魯多（Justin Trudeau）希望待兩名在中國被捕加國公民的下場變得明朗化後才會有任何行動。

其中兩名消息人士透露，渥太華政府不會在大選前公佈有關決定，而另一位消息人士強調，政府仍未有最終定案，但很大機會趕不及在大選時公佈，該消息人士認為，政府其中一個重要考慮因素是會否容許中國公司在新世代通訊系統佔有舉足輕重地位。

目前五眼聯盟（Five Eyes）之中，美國、澳洲及新西蘭都全面封殺華為，英國則採取較寬鬆立場，有意容許華為在敏感度較低的部分提供技術，消息人士稱，加拿大正密切留意倫敦方面的做法，甚至可能實施類似政策。

大選前公佈決定或不利杜魯多選情

當地最近的民意調查顯示，杜魯多領導的自由黨會很大機會擊敗保守黨繼續執政，後者曾表示封殺華為5G技術。報道引述第三位消息人士指，假如政府在10月大選前公佈決定，禁止華為技術除了會令加拿大和中國關係進一步陷入僵局外，亦可能因為被指無視兩名被捕公民的生死而成為攻擊對象，因此可能影響自由黨選情。

另一方面，延遲公佈決定勢影響電訊商BCE和Telus在當地推出5G服務的大計。不過第三大電訊商Rogers Corp就宣佈採用瑞典通訊設備供應商愛立信（Ericsson）的5G設備。

（路透社）