美國鉅富指控Google「叛國」私通中國　特朗普：政府會看看

美國總統特朗普（Donald Trump）的知名支持者之一、PayPal聯席創辦人蒂爾（Peter Thiel）7月14日公開指控科網巨頭Google有叛國之嫌，質疑其與中國軍方關係匪淺，呼籲聯邦調查局與中央情報局調查。特朗普7月16日在社交網站回應指，政府會「看看」（Take a look）。

特朗普在社交網站發文（網站截圖）

特朗普在社交網站發文表示，「蒂爾相信Google要接受有關叛國的調查，他指控Google與中國政府合作。」特朗普形容蒂爾是一個很棒與出色的人，「他對這議題比其他人都要熟悉，特朗普政府會看一看！」

蒂爾7月14日在一場公開活動中，提出對Google的三個質疑，第一個質疑是「有多少外國情報機構已滲透了你們曼克頓的人工智能項目？」第二個是「Google的高級管理層，有沒有考慮到自己遭中國情報機構滲透？」

至於第三個質疑，蒂爾更指「是不是他們考慮到自己已遭全面滲透，所以他們做了看來是叛國的決定，他們與中國軍方合作，而不是與美國軍方。」

蒂爾（右）是特朗普（中）的支持者（Getty Images）

Google過去在一個人工智能的試驗項目上，與美國國防部簽訂合約，以改善無人機的攻擊準確度等，但此後遭質疑會製造「殺人武器」，2018年底，Google宣佈不與國防部續約。

有關蒂爾的批評，Google向美國媒體回應指，「一如我們以前所説，我們沒有與中國軍方合作。」

蒂爾是特朗普的支持者。他是Paypal的聯席創辦人，現時也是Facebook的董事會成員，他曾著有《Zero to One》（從0至1）一書。