德國前防長當選新任歐委會主席　涉華強硬言論引發關注

德國前防長馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）7月2日獲得提名出任新任歐盟委員會主席，16日提名獲得通過，她將於11月正式上任。馮德萊恩的涉華強硬言論引發關注。

馮德萊恩當選

歐洲議會當地時間16日晚選舉德國前防長馮德萊恩為下一屆歐盟委員會主席。馮德萊恩是首位擔任歐委會主席一職的女性，也是時隔半個多世紀後第二位出任這一職務的德國人。德國總理默克爾（Angela Merkel）當晚對馮德萊恩當選表示祝賀，並期待同其展開良好合作。

當晚，歐洲議會在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）舉行投票。馮德萊恩獲得737票中的383票支持，以微弱過半優勢當選下任歐委會主席。

默克爾發表聲明，對馮德萊恩當選下一任歐盟委員會主席表示最衷心的祝賀。「她是歐盟委員會史上首位女主席，這也是時隔五十多年後，再度有一位德國人坐在歐盟行政分支的最高位置上。」

馮德萊恩1958年出生在歐盟總部所在地比利時布魯塞爾。除母語德語外，能説流利法語和英語的馮德萊恩被認為憑藉其「挺歐」主張和形象，為其當選加分不少。

為此，默克爾特別在賀詞中強調，「令我感到喜悦的是，一位堅定不移、令人信服的歐洲女性成為了歐委會主席」。「即使今天我失去了一位共事多年的部長，但我卻在布魯塞爾贏得了一位新的夥伴。」默克爾最後表示，她期待同馮德萊恩開展良好的合作。

馮德萊恩15日已經辭去德國防長職務，將於7月17日正式移交職務，並會在11月1日正式就任歐委會主席。默克爾所在的基民盟主席、同為女性政治人物的卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）將接任德國防長。

接下來，馮德萊恩將與歐盟成員國領導人共同推舉歐委會各事務專員人選，候選人將於今年9月或10月在歐洲議會各專業委員會組織的公開聽證會上接受評估。預計10月底，歐洲議會將以歐委會主席、歐盟外交與安全政策高級代表及各事務專員人選作為歐委會整體再次投票表決。獲得多數通過後，新一屆歐盟委員會方可於11月1日正式就職。

馮德萊恩的政策與涉華言論

馮德萊恩於7月2日獲得歐盟成員國領導人的一致提名，在16日上午與歐洲議員的辯論中，她着重闡述了應對氣候變化的主張。馮德萊恩提出到2030年實現50%到55%的減排目標，並在就任後的100天內提交一份歐洲氣候法案。她還主張在未來十年內，為可持續發展領域提供總額為1萬億歐元的投資。

與此同時，她的涉華言論也引關注。2019年1月，她在採訪中稱中國「友好地使歐洲陷入陷阱」，後者「忽視了來自中國的威脅」，還説「對待俄羅斯的方針同樣適用於中國」。

香港《南華早報》7月3日報道稱，馮德萊恩關於中國對歐洲影響的警報，使得中國外交觀察人士猜測中國和歐盟是否將要面臨不確定的5年。