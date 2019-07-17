面對美國種族及移民歧視　擁有最大發言權威的「她」選擇沉默

特朗普針對4名少數族裔民主黨議員的言論，是反移民及歧視的。但其實特朗普的夫人梅拉尼婭（Melania Trump）就是移民定居的美國人，她擁有美國國藉的時間比4名民主黨議員都要短。但梅拉尼婭選擇沉默不語。

出生前南斯拉夫的梅拉妮婭與特朗普結婚後，2006年才領取公民身份，成為美國人。（路透社）

梅拉尼婭在南斯拉夫（現斯洛文尼亞）出生，1996年移居紐約，2001年取得綠卡。她2005年與特朗普結婚，2006年取得美國國籍，梅拉尼婭是一名美國移民。

而遭特朗普攻擊的4名民主黨員，除奧馬爾（Ilhan Omar）出身在索馬里外，其餘包括奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、塔利布（Rashida Tlaib）及普雷斯利（Ayanna Pressley），均是土生土長的美國人。奧馬爾在1995年取得難民資格，2000年取得美國國藉。

梅拉尼婭曾為自己的模特兒事業辯護，亦曾為自己是一位以孩子為先的母親解釋，她嫁給特朗普的動機亦成為討厭她的人的攻擊對象。在歧視與移民問題上梅拉尼婭有充足的權威發言，但她選擇在此事保持沉默。

梅拉尼婭有與特朗普言論相左時候

梅拉尼婭過去曾發表過一些與丈夫相左的言論，如她曾對邊境難民「零容忍政策」、目擊親子遭強行分離表示感到「震驚」及「難過」。她的言論或多少影響特朗普，讓零容忍政策一度擱置。

梅拉尼婭辦公室發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在週一（15日）僅表示，特朗普的重點是「不愛美國就不用留在美國」。梅拉尼婭當然是愛美國的，但該4名少數族裔民主黨議員，亦表示「正因為愛美國，才批評特朗普的移民法，提出問題及解決方法。」

（綜合報道）