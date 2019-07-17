文翠珊將晤直布羅陀首席部長　討論扣查伊朗油船問題

英國7月4日在地中海最西部的直布羅陀海峽，以涉嫌違反對敍利亞的石油禁令為名，扣查伊朗油船「格雷斯一號」。路透社17日報道，英國首相文翠珊（Theresa May）同日稍後會與直布羅陀首席部長皮卡爾多（Fabian Picardo）會晤，討論油船問題。

英國皇家海軍陸戰隊於7月4日在直布羅陀海峽，扣押「格雷斯一號」，指懷疑該油輪正將原油運至敍利亞政府控制的巴尼亞斯煉油廠（Baniyas Refinery）。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）7月16日譴責英國此舉是「海盜行為」，並強調德黑蘭不會就此罷休。

首相府發言人表示，文翠珊會與皮卡爾多會討論「格雷斯一號」及英國脱歐問題，同時指出，英國政府非常關注被伊朗政府囚禁、擁有英國及伊朗雙重國籍的女子扎赫里拉克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）。

扎赫里拉克利夫是湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）員工，她2016年4月前往伊朗度假時，被指涉嫌「温和推翻」伊朗政府，判囚五年，惟她一直重申自己前往伊朗只是度假。

伊朗政府指控扎赫里拉克利夫為BBC在當地開辦新聞課程，散播反政府消息。時任英國外相約翰遜（Boris Johnson）當時曾向國會表示，扎赫里拉克利夫「只是教人做新聞」，説法與伊朗政府的指控一致，令他成為眾矢之的。

（綜合報道）