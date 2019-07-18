美商務部長羅斯回應將被特朗普解職傳聞

美國媒體稱，美國總統特朗普（Donald Trump）有意將商務部長羅斯解職，羅斯本人17日對此進行了駁斥。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月17日在接受Fox新聞頻道一檔節目採訪時表示：「我上週五（7月12日）才陪同總統走訪各地，去了密爾沃基和克里夫蘭。當然，我昨天也出席了內閣會議，而且今天還上電視。我想大家一定要依照事實作判斷，而非聽信其他電視台的謠言。」

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也否認了有關特朗普要撤換商務部長的報道。姆努欽15日對記者説，特朗普仍然對羅斯的工作感到滿意。他説：「我完全有理由認為，羅斯部長的工作做得很好。我從來沒有聽到過其他的説法。」

據悉，美國全國廣播公司（NBC）7月15日報道，美國總統特朗普因未能在2020年的人口普查中加入國籍問題，遷怒管轄人口調查與統計局的商務部長羅斯，有意將他撤換。

半個多月前，羅斯還陪同特朗普參加了在日本大阪舉行的中美元首會晤。據悉，羅斯是在最後一刻，應特朗普的要求加入美國代表團的。

這並非羅斯首次被傳出要被特朗普解職的消息。早在2018年的時候，美國很多媒體就傳出羅斯要出局的消息。

美國政論雜誌《政客》（Politico）報道説，小企業管理局局長麥克馬洪（Linda McMahon）很有可能取代羅斯。該雜誌報道稱，羅斯已經失去了總統的支持和信任。

報道稱，特朗普看不上這名商務部長在貿易協議中的談判技巧，還稱羅斯「已經過了他的黃金時期」、「不像個殺手」。

羅斯後來也沒有出席2018年12月1日在阿根廷舉行的「習特會」。有媒體稱，這是羅斯失勢的又一跡象。