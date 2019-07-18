【京阿尼遭縱火】死亡人數升至逾20人　日媒：疑兇曾大叫「抄襲」

日本「京阿尼」京都動畫大樓7月18日發生的縱火案，死亡人數不斷上升，據當地媒體報道，目前已有超過20人確認喪生或已假定死亡。警方在事後拘捕一名涉嫌放火的男子，仍在調查他犯案的動機，有日本媒體引述現場人士報道，警察曾問他「為什麼要這麼做」，該男子憤怒地回答「抄襲！」但男子沒有講述前文後理，目前未知他所説抄襲的箇中原因。

日本放送協會公開警方在現場發現趟在地上的疑犯的畫面（NHK截圖）

日本媒體報道，救援人員在涉事建築物一樓及二樓先發現有十幾人處於心肺停止狀態，其後再在三樓發現十多人，同樣處於心肺停止狀態，估計死亡人數有可能再上升。

《產經新聞》引述在事發現場的一名女士稱，她目擊到警察拘捕涉嫌放火男子的情況，當時警方問該男子「為什麼要這樣做」，男子怒氣沖沖地回答「抄襲！」

共同社則引述目擊者消息指，涉事男子在縱火時，曾一邊大叫「去死」字眼。

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《日經新聞》報道，這名男子承認是自己放火，警方從疑犯身上的駕駛執照得知男子41歲。報道並指，起火當時有超過70人以上在建築物內工作，現場遺留數把利器，但尚未確認是否為疑犯之物。

涉事建築物位於京都宇治市，是京都動畫總部第一工作室的3層大樓，大樓在當地時間18日早上10時半發生大火。有目擊者稱當時地下發生爆炸，大火隨即燃燒起來。消防趕至撲救，至正午時間仍在燃燒中，目前大火已救熄。

《K-ON！》，京都動畫出品的著名動畫之一。（京都動畫）

「京阿尼」京都動畫創立於1981年，朝日新聞報道，該公司以製作《K-ON！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》等作品為人所知。