庫德洛呼籲中國不要站在歷史錯誤一方　羅斯提關鍵問題

雖然日本二十國集團（G20）的「習特會」重啟了中美貿易談判，但是後續談判進展緩慢。美國方面認為，中國能否回到先前的立場很關鍵。

美國廣播公司（ABC）網站7月17日報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的多名助理説，他們接近敲定同中國下一輪對話的日期。

此外，據路透社18日報道，美國和中國官員18日通了電話。美國貿易代表辦公室（USTR）18日説，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當天與中國官員通了電話。

中美雙方尚未公佈通話的具體內容。

但是姆努欽18日早些時候在接受CNBC採訪時説，如果這次電話進展順利，他預期將舉行面對面的會晤。

ABC報道稱，在對話之前，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）警告中國説，如果達不成協議，那將帶來長久而深遠的後果。

庫德洛説：「我認為，如果他們繼續在現在的路上走下去，他們將處於戰爭歷史的錯誤一面。他們不是蘇聯。但是這種政府控制的、中央集權的做法不會長期有效。」

與此同時，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月17日接受Fox新聞採訪時説，美中貿易對話不是一個10分鐘的過程，是個長期的過程。

他還説，現在的關鍵問題是中國是否會回到他們改變想法、就一些達成的共識反悔之前的起點。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月3日接受媒體採訪時就説，在5月份的美中談判破裂之前，兩國已經達成了一份150多頁、包括7個章節的協議草案。他還説，這份協議草案是兩國繼續談判的基礎。

但是中國現在是否會接受以這份協議草案作為談判的基礎仍屬未知，此前就曾被指大幅修改了協議草案，進而引發美國不滿，導致雙方談判停滯，貿易戰升級。