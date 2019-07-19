美國伊朗緊張對峙之際　林肯號航母一名水手失蹤

美國和伊朗近來關係十分緊張，互相擊落了對方的無人機。在此緊張背景下，美國航母的一名水手失蹤。

據美國美國廣播公司（ABC）新聞7月18日報道稱，美國海軍「林肯」號航空母艦一名水手落水失蹤，美國海軍正在阿拉伯海開展搜救行動。

美國海軍第五艦隊在一份聲明中稱，17日，「林肯」號航空母艦在阿拉伯海上執行任務時，發生了「人員落水事件」 。聲明説：「按照美國海軍的政策，水手的名字將不會透露。」

據悉，「林肯」號航空母艦、「萊特灣」號巡洋艦、一艘西班牙護衞艦和巴基斯坦海軍艦艇正在對失蹤水手展開聯合搜救。

「林肯」號目前是世界上最受矚目的航空母艦，因為在美國情報部門宣稱伊朗及其代理人在「計劃襲擊中東的美軍」，這艘航空母艦帶領的航母打擊大隊於5月初趕赴中東，並一直在距離霍爾木茲海峽不遠的阿拉伯海海域活動，但一直沒有穿越霍爾木茲海峽進入波斯灣。

之前美國官員曾表示，「林肯」號航母打擊大隊的部署阻止了德黑蘭對美國利益的直接攻擊。但不久後，就發生了美國海軍無人機被伊朗在霍爾木茲海峽上空被擊落的事件。

值得一提的是，美國7月18日擊落了一架伊朗的無人機。美國總統特朗普（Donald Trump）7月18日表示，美軍兩棲攻擊艦「拳師」號駛入波斯灣，並擊落伊朗一架無人機。

特朗普在白宮表示，「拳師」號在霍爾木茲海峽遇上一架「飛得非常靠近」的伊朗無人機，並在雙方距離少於1,000米、以及該無人機沒有理會「拳師」號的警告後，「拳師」號決定作出自衞行徑將它擊落。