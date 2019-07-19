亞馬遜獲國防部100億美元合約　特朗普：考慮介入

美國總統特朗普（Donald Trump）7月18日表示，「非常嚴肅地」考慮介入美國國防部與亞馬遜高達100億美元的雲計算合約。特朗普稱，他收到愈來愈多關於該合約的抱怨，批評該合約的投標缺乏競爭。

美國國防部「聯合企業防禦基礎設施雲」（JEDI）項目收到亞馬遜（Amazon）、微軟(Microsoft)、甲骨文(Oracle)以及IBM等企業投標。國防部4月份宣佈，僅有亞馬遜和微軟符合國防部的要求。不過，該合約尚未確定，需待國防部8月份公佈最終的合約商。

特朗普過去曾多次表達對亞馬遜的不滿。（Getty Images）

特朗普表示，他收到諸如微軟、甲骨文和IBM等企業的投訴，稱會對JEDI項目密切關注。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）11日致信美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton），要求延遲確定JEDI的合約商，指該項目缺乏競爭，將浪費納税人的錢，並且無法為作戰人員提供最佳的技術解決方案。

前聯邦政府官員、現任哈佛大學教授卡爾曼（Steve Kelman）表示，總統介入合約程序並不恰當，認為需要交由行政部門處理。

特朗普過去曾多次表達對亞馬遜的不滿，包括指控該公司令美國郵政局損失慘重，或是交税太少等。