【中美貿易戰】美財長稱美方對經貿談判倒退感到失望　北京回應

就在外界對中美貿易談判重啟充滿期待時，中美談判似乎再一次陷入僵局，美國對雙方談判的倒退表示失望，北京對此做出回應。

在北京時間7月19日的中國外交部例行記者會上，有記者問道，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）稱目前中美兩國還有很多複雜的問題需要處理，距離達成協議還有很長的距離，美方對個別議題出現倒退感到失望。中方對此有何評論？

中國外交部發言人耿爽對此回應稱，他此前回應過特朗普（Donald Trump）總統的表態，特朗普説中美之間要達成協議還有很長的路要走。耿爽用中國古話「千里之行，始於足下」作為回應。耿爽表示，這句話對姆努欽的表態同樣適用。

耿爽説，中美之間通過對話協商解決經貿摩擦，這是一個正確方向，雙方要堅持。但這肯定不是一個簡單的過程。如果簡單的話，雙方也不會談了11輪。

耿爽表示，雙方一定要有決心、有信心，同時也要有毅力，堅持不懈地在相互尊重、平等相待的基礎上共同努力，爭取早日達成一個互利共贏的協議。

美國貿易代表辦公室（USTR）7月18日説，美財長姆努欽和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當天與中國官員通了電話。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）也報道稱，美國財政部長姆努欽在與中方談判代表通話前，否認了有關華為是美中貿易談判障礙的報道，他表示，華為並不是美中貿易談判中的癥結。

姆努欽説：「談判存在着大量複雜的問題。」他説，美中雙方為達成協議已經「走了很遠」，但美方對在某些問題上的倒退感到失望。如果美中能夠達成一項好的協議，這對美國企業和美國工人來説都是巨大的機遇。

在6月底日本二十國集團（G20）峯會上，美中貿易戰得到緩和。但隨後雙方談判的進展並未如外界所期待那般。

CNBC報道認為，近期中美貿易談判的進展，毀掉了不少分析師與投資者期望中美能儘速達成貿易協議的希望。

美國獨立投資銀行Evercore ISI的中國研究團隊領導人斯特拉斯漢 （Donald Straszheim）表示，中美兩方目前都尚未訂定面對面會晤的時程，而他認為中美貿易談判正在逆向發展。

他説：「我認為雙方目前的立場差距比去年底還大。」