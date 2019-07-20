【京阿尼】縱火案死者增至34人　社長：原稿及資料盡失

日本京都動畫工作室縱火案，據京都府警最新消息，死亡人數增至34人，另34人受傷。京都動畫社長八田英明表示，事件令人非常痛心，並表示包括原稿和電腦都全部燒毀，損失金額難以估計。

京都動畫火災造成34人死亡，男子在現場附近獻花，悼念死難者。（圖源：路透社）

京都府警7月19日）表示，一名重傷男子在醫院搶救無效不治，連同早前33人，死人數增至34人，另仍有34人留醫。當時公司共有74人在工作，僅有6人成功逃生且並無受傷。

涉嫌縱火41歲男子重傷正接受治療，警方正等待其恢復後跟進調查。

警方現時未公佈正式死者名單，據日本放送協會（NHK）報道，警方仍正確認死者身分。已知目前33名死者中，年齡界乎20至61歲。其中20多歲有15人、30多歲11人、40多歲6人、60多歲1人。

原畫資料等全燒毀 損失慘重

京都動畫社長八田英明同日會面記者，對事件感到非常痛心：「做夢也沒想到發生這慘劇。」八田表示在聽到消息後即趕往現場，被消防車及封鎖線擋在外邊。他看到不停冒出濃煙的公司時，頓感不知所措。

被問道火災造成的損失，八田稱過去的原畫和資料已全部燒毀，電腦亦全遭破壞，損失金額難以估計。

遭縱火的第一工作室主要是製作原畫，是繪畫動畫原稿和資料最集中的地方，亦是動畫前線工作人員的主要工作地點。八田表示當日因預定會有客人前來，所以在早上暫時解除保安門鎖，或因此讓兇徒有機可乘。