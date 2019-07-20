美傳將與科技高管就華為禁令會談　特朗普或露面

據路透社7月19日報道，兩位有關會議的消息人士在7月19日透露，美國官員包括美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）將於7月22日在白宮舉行會議，討論美國對華為的禁令。

其中一位消息人士還表示，受邀公司包括芯片製造商英特爾公司（Intel），美光科技公司（Micron Technology），高通公司（Qualcomm）和博通公司（Broadcom）公司。微軟公司（Microsoft）也受邀參與。

美國《華盛頓郵報》18日也援引知情人士的消息稱，美國科技企業表示，向華為出售零部件不會損害美國國家安全，並敦促特朗普（Donald Trump）政府向企業頒發出售許可證。

上述知情人士透露，不少科技公司要求政府允許向華為出售芯片及用於華為手機和筆記本電腦等非通信設備的其他零部件。幾家大型半導體公司最近也向美國商務部提出申請，要求獲得特殊許可，允許他們向華為出售部分產品。

此外，該消息人士表示，華為的主要供應商22日將與白宮國家經濟委員會主任庫德洛會面並討論該問題，高通、英特爾、Google等企業可能會出席，特朗普也有可能短暫露面。

美國總統特朗普上月在日本舉行的二十國集團（G20）峯會上宣佈，如果不涉及國家安全，美國公司將被允許向華為出售設備。今年5月，美國商務部以國家安全為由將華為列入「實體名單」。美國公司在沒有許可證的情況下，不可以將產品和技術出售給華為。

《華爾街日報》7月18日報道，特朗普政府希望通過放鬆對華為的限制來促進美中談判。但中國在做出承諾之前，想先看看美國對華為採取什麼行動。

總部位於北京的全球化智庫（Center for China and Globalization）創始人兼主任王輝耀（Wang Huiyao）表示，華為問題無疑已經讓情況發生了實質性變化，事情的進展將不會像美國希望的那麼快。

不少分析注意到，特朗普政府內部當前就放寬華為限制出現意見分歧。《華盛頓郵報》稱，姆努欽傾向於放寬對華為的部分限制，而美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）等對華強硬派則堅持反對立場。