特朗普堅稱擊落伊朗無人機　德黑蘭發片段反駁

美國總統特朗普（Donald Trump）7月18日表示，美國黃蜂級兩棲突擊艦拳師號（USS Boxer LHD-4）在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）受伊朗無人機威脅，於是將它擊落。

特朗普19日指出，美軍艦隊毫無疑問已擊落伊朗無人機。他呼籲伊朗不要做任何愚蠢的事，否則會付出前所未有的代價。

伊朗外長Mohammad Zarif以及副外交部長阿拉格希（Abbas Araghchi）在特朗普發言後，先後在19日公開否認該國損失無人機。阿拉格希指美國擊落的可能是美軍無人機，而非伊朗的無人機。

伊朗革命衞隊向伊朗國營電視台供應影片並發布，證明美國沒有摧毀其無人機。部隊指拳師號和另外5艘軍艦駛入霍爾木茲海峽時，無人機開始拍攝它們的行蹤，持續3小時。它們完成辨識及控制任務後，全部安全返回基地。

美國迄今未有公佈軍艦摧毀伊朗無人機的證據，亦沒透露是如何導致它墜落。有美國官員透露，美軍是以電子訊號進行幹擾，而非發射導彈把它擊落。

在美國聲稱擊落伊朗無人機前數小時，Mohammad Zarif表示如美國取消對伊朗的經濟制裁，伊朗願意接受聯合國更嚴密的核檢查。

（綜合報道）