【有片】尼日利亞機場驚魂　男子爬機翼企圖入機艙

尼日利亞城市拉各斯（Lagos）莫爾塔拉·穆罕默德國際機場（Murtala Muhammed International Airport）7月19日發生奇怪事件，一名男子在飛機準備起飛前，被發現正爬上機翼，引起乘客恐慌。

阿兹曼航空（Azman Air）在聲明表示，這名男子當時在跑道上走向飛機，機師發現後將飛機減速並關掉引擎。該男子繼續在飛機周圍徘徊，並跳機翼試圖進入機艙。

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) July 19, 2019

機師當時已透過無線電向該停機坪報告。該男子及後被拘捕，暫時未知他是如何突破防線進入限制區域。航空公司指，相關航班並未受事件延誤，惟乘客及機組人員均需落機重新接受安檢。

尼日利亞通訊社引述消息報道，該男子聲稱自己是想去加納（Ghana），但拒絕透露是如何闖入機場禁區。

（綜合報道）