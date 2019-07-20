【有片】費城公寓火警　男子為探母化身蜘蛛俠　徒手來回攀15層樓

美國賓夕凡尼亞州費城18日晚間發生火警，一棟19層樓高的公寓冒出濃煙。趕去拍攝現場畫面的當地新聞台直升機卻意外捕捉到，一名男子正沿著公寓陽台的外側往下爬，讓人為他捏把冷汗。從地面與空拍畫面可以看到，這名男子身手矯健，手腳並用攀住防護鐵絲網的空隙，一層接著一層往下爬。就在他快要到達地面時，警消人員趕緊上前幫忙。

費城《WPVI》獨家報道，這名男子是35歲的傑曼（Jermaine），從小就在屋頂走跳，之前當過屋頂修葺工人與建築工人，可說是經驗豐富。雖然傑曼當天早上就因踩空樓梯摔傷臀部，但臥病在床的母親就住在失火公寓的15樓，由於警察不讓他上去找人，傑曼情急之下，不顧一切直接往上爬。一路爬到母親住處，確保她安全無虞後，要再爬回地面時，才被直升機拍到身影。

傑曼說，他原本以為自己會被警察逮捕。但警官相當通情達理，決定網開一面。根據報道，這次火警的起因是垃圾起火，導致濃煙沿著公寓的垃圾滑槽竄升。除四位平民與三名消防員吸入濃煙外，沒有重大傷亡傳出。

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