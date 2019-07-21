【英國脱歐】當選首相呼聲雖高　約翰遜面對三大挑戰

英國保守黨黨魁，也就是該國相位之爭的結果將在7月22日出爐。美國總統特朗普（Donald Trump）19日已經提早祝賀英國前外相約翰遜（Boris Johnson），稱對方能夠勝任首相工作，又指18日致電約翰遜，認為兩人將會發展非常好的關係。 外界預計約翰遜會登上首相寶座。這位尚未當選，就已經得到美國總統撐腰的英國前外相，是否可以如特朗普所言，勝任首相一職呢？

棘手的脱歐

特朗普19日讚美約翰遜時，又形容英國現任首相文翠珊（Theresa May）的脱歐是一個災難，指責文翠珊的脱歐方式錯誤，認為約翰遜能夠令脱歐走向正軌。

雖然約翰遜表示會與歐盟談判新協議，但是他強調會為無協議脱歐作準備。不同於現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt），約翰遜對於脱歐的期限非常明確：無論有無協議，英國會在10月31日離開歐盟。

約翰遜有意向執行「硬脱歐」，但是無論保守黨內部、或是國會皆出現反對聲音。下議院18日通過修正案，以限制首相繞過國會、推行「硬脱歐」。這場投票對約翰遜是一個預示，倘若實現「硬脱歐」，會難以通過國會的關卡，甚至會面臨國會提出的不信任動議。

美伊緊張局勢的考驗

英國新首相不僅需要解決脱歐，伊朗問題亦會是新首相的重大考驗。近期，波斯灣緊張局勢升温，英國作為美國的盟友，雖然欲維繫《伊朗核協議》，但是英國自從4日扣押伊朗運油輪後，與伊朗的關係陷入僵持。

對於伊朗問題，約翰遜15日表示，西方國家需要注重通過外交手段，防止伊朗製造核武。不過，特朗普政府多次強調，不排除任何方式解決伊朗問題，令外界擔憂美國會在中東地區引發戰爭。

約翰遜已明確表示，他不會支持對伊朗採取軍事行動，重申外交是最好的解決方式。

伊朗7月19日扣押英國油輪，令中東局勢再度升温。（路透社）

與特朗普的關係

約翰遜多次被外界稱為「英國特朗普」。英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）的機密電文洩露事件，亦令約翰遜與特朗普的關係成為焦點。由於約翰遜拒絕表態支持達羅克，不少人質疑約翰遜為了向特朗普示好，而不支持這位對美國總統出言不遜的英國官員。

不過，約翰遜與特朗普亦有齬齟。特朗普2015年曾指倫敦已經變得激進，稱即使倫敦的警員都擔憂性命不保。時任倫敦市長的約翰遜則指責特朗普無知，稱其不適合當美國總統，並且表示「我會邀請特朗普看看倫敦的全景」、「當然，我也不想讓市民暴露在需要見到特朗普的風險中。」