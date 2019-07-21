英國去信安理會　投訴伊朗扣油輪屬「非法干涉」

路透社報道，英國7月20日去信聯合國安理會，指現時被伊朗扣押的運油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero，前譯因佩羅號），是在中東國家阿曼水域受到伊朗部隊接近，認為該行動構成「非法干涉」。

英國駐聯合國代表團在信件中寫道，運油輪當時「正依國際法，在一條國際海峽行使合法過境通行權（right of transit passage）」。信中指出，國際法明文規定，過境通行權不得受阻，伊朗的行為因此構成非法干涉。

英國油輪：英國運油輪「因佩羅號」7月20日在阿曼水域遭伊朗扣押。（路透社）

報道指，英方也將信件傳給聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）。據路透社掌握的信件，內容指出目前緊張局勢令人極度憂慮，而英國的首先任務是緩和局勢，並不尋求與伊朗發生衝突。惟信中續指，威脅國際公認運輸航道的合法商業船舶，不但令人無法接受，也讓局勢高度緊張。代表團呼籲伊朗釋放「史丹納帝國號」運油輪，並告知安理會指英方試圖透過外交途徑解決有關問題。

伊朗霍爾木茲甘省（Hormozgan）港口及海事機構（Ports and Maritime Organisation）負責人阿菲菲布爾（Allahmorad Afifipour）向國營電視台表示，「史丹納帝國號」船上的23名船員正處於阿巴斯港（Bandar Abbas），他們都安全和健康。國營電視台20日亦播放革命衞隊的片段顯示，伊方派出多艘快速船艇包圍「史丹納帝國號」，多名蒙面的武裝部隊由直升機遊繩而下，登上該艘油輪甲板，並扣押運油輪及船員。