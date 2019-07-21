日本參議院選舉　聚焦支持修憲陣營席次多寡

日本參議院半數席次改選，投票在7月21日上午開始。截至下午2時投票率為18.02%，較參議院2016年選舉當天同一時間低4.52個百分點。然而選前民調結果顯示在野陣營支持度偏低，日本首相安倍晉三陣營看有望拿下參院逾半席次，但他們將目標放在讓朝野支持修憲的勢力成為三分之二的多數派，以利於進行提案修憲。

日本參議院半數席次7月21日進行改選，然而即使政府及政黨都在選前致力宣傳，看來仍然無法讓投票率進一步提升。圖為7月21日東京民眾在一批競選海報前方走過。（路透社）

日本這天在全國設有47,044個投票點。投票從東京時間21日早上7時開始，晚上8時結束。受部分地區受暴雨天氣影響，九州、中國地區多處發出避難通知，部分票站延後2小時開放。投票結束後，預料選舉在深夜或22日凌晨有結果。

外界普遍預期安倍晉三率領的自民黨與公明黨執政聯盟有望贏取過半數議席，保住多數派地位。安倍有望取代桂太郎，成為日本史上在任時間最長的首相。

日本參議院議員任期6年，每3年改選一半席次。在2018年進行選舉改革後，參議院2022年會增加6席到248席，是次選舉將其中3席加進去。故此今次選舉370名候選人競逐124席，選後參院席次增至245席。由於安倍陣營不用改選的席次合計有70席，他們只需掌握53席便可成為參院多數派。