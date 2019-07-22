中美談判新進展：中企擬購買美農產品　白宮探討解禁華為

6月底的日本大阪「習特會」重啟中美貿易談判後，兩邊談判代表也兩次通話。如今，兩邊互相釋放善意，為舉行面對面的會晤鋪路。

中企擬購買美國農產品

北京時間7月21日，中國官方媒體中央電視台發佈消息稱，記者從有關方面獲悉，中美雙方正在落實兩國元首大阪峯會期間會晤達成的重要共識。近期，美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨。

報道還稱，有關方面表示，已有有關中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據中國國務院關税税則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關税。中國國務院關税税則委員會將組織專家對企業提出的排除申請進行評審。據瞭解，為滿足中國消費者需要，有關中國企業有意繼續自美進口部分符合國內市場需求的農產品。中方有關部門表示，希望美方與中方相向而行，切實落實美方有關承諾。

據中國商務部網站7月10日報道，美國政府當天表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關税，這讓一些曾表示這些關税損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。

中國企業計劃購買美國農產品，可以説是明確地向美方釋放了善意，因為「習特會」之後，美國方面一直期望中國大宗購買美國農產品，而中國方面遲遲沒有行動也使得美國方面十分不滿。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月15日在接受Fox新聞採訪時説，美國政府仍在等待北京迴應美國的善意，例如美國放寬了對華為的禁令，叫停任何新的關税。他説：「我們期待中國大量購買美國農產品、商品和服務。我們現在還沒看到這個，但是我們非常密切地關注這方面的進展。我希望他們兑現承諾。」

美國總統特朗普（Donald Trump）本人7月11日也在推特（Twitter）上説：「中國讓我們失望，他們説會買我國農產品卻一直沒有行動。希望他們會很快開始！」他15日還説，他和中國國家主席習近平的關係沒有以前那麼好了。特朗普16日在一次內閣會議上還重提對中國另外3,000多億美元的商品徵税。

美國給華為鬆綁

與此同時，美國方面也在華為問題上向中國釋放善意。據路透社7月20日報道，白宮計劃22日開會討論華為問題，為是否解禁華為的產品銷售聽取美國業界的意見。

這次會議由白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）召集，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）也將參加。

報道稱，美國科技產業巨頭英特爾、高通（Qualcomm）、谷歌、美光科技（Micron）和博通（Broadcom）等過去與華為有商業往來的公司應邀出席星期一的會議。

據悉，美國總統特朗普6月29日在「習特會」之後的個人記者會上説，美國公司可以恢復向華為出售產品。但幾個星期過去了，美國政府對待華為的新政策依然不明朗。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）説過，只要不危害國家安全的產品，商務部就會發放出口許可證。

美國政府可能在幾個星期之內批准美國公司向華為恢復產品銷售。

中美有望舉行面對面會晤

中美互向釋放善意或是為了給兩國談判代表就行面對面的會晤鋪路。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日在推特（Twitter）上説，這表明中美貿易磋商很快將重啟。

據悉，美財長姆努欽和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）7月18日再次與中國國務院副總理劉鶴通話。美國總統特朗普19日説，這次通話進行的很順利。姆努欽在這次通話前也表示，如果這次通話順利，雙方將舉行面對面的會晤。

雖然雙方有望舉行面對面的會晤，但是兩邊的分歧仍然很嚴重，特朗普自己也認為，要達成協議還有很長的路要走。中國方面則強調千里之行，始於足下。姆努欽在「習特會」舉行前表示，兩國有望年底達成協議。